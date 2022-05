La Chine est toujours aux côtés du Bénin dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19. L’empire du milieu a offert au pays des doses de vaccins du laboratoire chinois Sinovac, de même que des appareils de radiographie, des moniteurs multiparamétriques, des seringues, des lits médicalisés, des pousse-seringues, des respirateurs de réanimation et des appareils d’ECG entre autres.

« La Chine et le Bénin ont une très bonne coopération dans le domaine sanitaire »

C’est le directeur de cabinet du ministère de la santé Pétas Akogbéto qui a signé l’acte de donation dans l’après-midi d’hier mardi 10 mai avec Yan Yan, chargé d’affaires de l’ambassade de la Chine au Bénin . Ces doses de vaccins et équipements médicaux viennent renforcer le dispositif de prévention et de prise en charge des cas de Covid-19 mis en place par le Bénin pour lutter contre la Covid-19.

« La Chine et le Bénin sont des amis et frères, qui ont une très bonne coopération dans le domaine sanitaire contre l’épidémie de la Covid-19 » a déclaré le chargé d’affaires de l’ambassade de la Chine au Bénin ; lors de la cérémonie de signature de l’acte de donation. Inutile de rappeler que l’épidémie a reculé au Bénin. Le gouvernement a depuis assoupli les restrictions sanitaires mais recommande toujours le port de masques et le lavage des mains, de même que la vaccination.