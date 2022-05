La France participera activement au programme indien de production de dans le domaine de la défense. C’est ce qu’indique un communiqué conjoint publié à l’issue des pourparlers mercredi entre le premier ministre indien Narendra Modi et le président français Emmanuel Macron. « L’Inde et la France ont souligné la coopération de longue date dans le domaine des armements qui témoigne de la confiance mutuelle entre les parties. Comme le montre la livraison en temps voulu des chasseurs français Rafale à [l’Inde] malgré la pandémie, les parties ont parvenu à une synergie dans le domaine de la défense », indique le document.

Le communiqué souligne que Paris et New Delhi « sont convenus de trouver des moyens créatifs d’approfondir la participation de la France au programme Atmanirbhar Bharat ou « Inde autonome » dans des domaines tels que les technologies de défense avancées, la fabrication et les exportations, notamment par le biais de soutien des partenariats intersectoriels« .

« Inde autonome » est un programme annoncé par M. Modi en mai 2020 qui vise à développer sa propre production dans divers domaines industriels, dont la défense. M. Modi s’est entretenu mercredi avec Emmanuel Macron dans le cadre de sa visite dans certains pays de l’UE. C’était sa première rencontre avec le dirigeant français depuis sa réélection à la présidence.