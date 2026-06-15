Bénin : Gaston Zossou confirme sa démission de la LNB

La rumeur qui circulait depuis plusieurs heures sur les réseaux sociaux a reçu sa confirmation. Joint par Africaho ce lundi, Gaston Zossou a validé son départ de la direction générale de la Loterie Nationale du Bénin (LNB). « Cela est vrai », a-t-il déclaré au média en ligne lors d’un entretien téléphonique.

Aucune explication publique n’accompagne pour l’instant cette décision. Selon des informations rapportées par Africaho auprès d’une source interne à la société publique, l’ancien directeur général aurait choisi de se retirer de lui-même après une décennie passée aux commandes de l’entreprise.

Dix années de gestion

Nommé le 31 mai 2016, Gaston Zossou avait officiellement pris fonction le 3 juin de la même année, quelques semaines après l’arrivée au pouvoir de l’ancien président Patrice Talon. Sa nomination intervenait alors que plusieurs entreprises publiques engageaient des réformes destinées à moderniser leur fonctionnement et leurs outils de gestion.

Durant son mandat, la Loterie Nationale du Bénin a connu plusieurs évolutions liées à la diversification de ses activités et à l’adaptation progressive du secteur des jeux aux nouvelles technologies. Le nom de son successeur n’avait pas encore été officiellement communiqué au moment où ces lignes étaient rédigées.

Un parcours marqué par la vie publique

Avant de prendre les rênes de la LNB, Gaston Zossou avait déjà occupé plusieurs fonctions dans l’administration béninoise. Enseignant d’anglais de formation, il s’est ensuite tourné vers l’entrepreneuriat agricole, notamment dans la filière ananas. Son parcours gouvernemental remonte à la période 1999-2005 sous la présidence de feu le général Mathieu Kérékou.

À cette époque, il a successivement occupé les fonctions de ministre de la Communication et de la Promotion des technologies nouvelles, puis de ministre de la Culture, de la Communication et porte-parole du gouvernement. Le départ de Gaston Zossou ouvre une nouvelle phase pour la Loterie Nationale du Bénin. Les autorités devraient désormais préciser les modalités de sa succession dans les prochains jours.