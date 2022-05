Michael Cohen, l’ancien avocat du 45è président des USA, Donald Trump fait parler de lui une nouvelle fois. Il y a quelques mois, nous annoncions que Michael Cohen, l’ex-avocat de Trump va collaborer avec la police après avoir été libéré. Hier lundi 09 Mai, l’avocat a témoigné dans une affaire contre son ancien patron, le magnat de l’immobilier pendant plusieurs heures annoncent plusieurs médias américains.

Trump rattrapé par une vieille affaire. Et son ancien avocat Michael Cohen n’est pas de son côté. Selon les publications de plusieurs médias américains dont NBC News, Michael Cohen a témoigné contre Trump dans l’affaire concernant une altercation avec des manifestants devant la Trump Tower en 2015. Les manifestants ont engagé une procédure judicaire contre le magnat de l’immobilier Donald Trump et son entreprise pour des « agressions » dont ils sont victimes par son équipe de sécurité.

En Octobre, Trump a témoigné en octobre affirmant qu’il « n’était pas au courant » de l’altercation entre un groupe de manifestants et Keith Schiller, son garde du corps, jusqu’au lendemain, selon la transcription partielle de son témoignage précise NBC News. Selon le média américain, hier lundi, Michael Cohen, l’ancien avocat personnel de Donald Trump, a témoigné pendant quatre heures au sujet de son déclaration dans laquelle il affirmait que l’ancien président aurait orchestré une altercation avec des manifestants devant la Trump Tower en 2015. « Ils m’ont posé des questions, et j’y ai répondu honnêtement et sincèrement, et la vérité ne profite pas à Donald« , a déclaré M Cohen à la sortie de la salle d’audience ce lundi.