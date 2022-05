L’actrice sénégalaise est revenue dans une nouvelle vidéo sur l’affaire qui défraie la chronique. Elle a appelé dans deux courtes vidéos à ne pas juger les influenceuses qui se lancent dans ces pratiques. Pour elle en tant que femme elle ne peut pas se moquer de ces dernières. « On vit dans un monde où la femme n’a jamais eu de respect… Pourquoi ? Parce que la femme a toujours été accusée de sorcellerie de débauche etc… » a lâché l’actrice.

« Si aujourd’hui ces jeunes filles se jettent dans l’argent sale, quand j’ai vu la vidéo… j’étais vraiment dégoûtée… j’ai vu la façon dont la femme a ouvert la bouche… je peux vous jurer qu’elle n’a pas eu envie de faire ça…Je ne vais pas vous dire que l’argent que j’ai toujours eu a été propre, parfois j’ai eu de l’argent sale, mais j’ai pas eu le choix. Mais j’ai juré de ne plus faire ça et à partir de ce moment là je n’ai fait que travailler dur, parce que j’ai une fille qui grandit. Et j’espère qu’elle va grandir avec de l’argent propre… » a entre autres déclaré Halima Gadji.

C’est la deuxième fois que l’actrice se prononce sur cette affaire. « Il y a un énorme problème d’éducation et les parents ne font plus leur part parce que toutes ses filles qui sont parties à Dubaï, la moitié sont parties à cause de leurs familles » avait entre autres déclaré Halima Gadji. Lire la suite