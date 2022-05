Après les influenceuses qui ont abordé le problèmes suite aux attaques sur les réseaux sociaux, c’est désormais l’actrice sénégalaise qui tente d’analyser l’affaire Dubaï Porta Potty tout en pointant les responsabilités jusque-là laissées de côté. Pour l’ex-actrice Halima Gadji, de la série Maîtresse d’un homme marié, il y a là véritablement un problème d’éducation.

« Il y a un énorme problème d’éducation et les parents ne font plus leur part parce que toutes ses filles qui sont parties à Dubaï, la moitié sont parties à cause de leurs familles. Il y a tellement de responsabilité qu’on met sur les femmes que certaines sont prêtes à manger toute la merde ou bien à faire pire. Il y a pire que ça. Je suis dans un milieu où je me bats pour travailler dur. Je suis dans un milieu où je me bats pour tracer ma route. Je suis dans un milieu où ça je pardonne pas. Les gens cherchent l’étoile, les gens cherchent le soleil » a déclaré l’actrice sénégalaise Halima Gadji.

Pour rappel, la romancière franco-camerounaise Calixte Beyala a elle-aussi opiner sur le sujet. Elle aussi dénonçait en quelque sorte un problème de société et d’éducation : « Il conviendrait de revaloriser le travail, les études et même le rôle si important de la femme au foyer. Il conviendrait, de créer l’équilibre homme-femme en matière de répartition de postes dans les entreprises. Il conviendrait que les jeunes femmes reprennent conscience de la sacralité de leur corps, elles qui portent la vieIl conviendrait de ne plus faire des influenceuses des modèles de notre société en quête de repère. » avait-elle déclaré.