Depuis le limogeage de Michel Dussuyer en janvier 2022, les Ecureuils du Bénin sont sans entraîneur national titulaire à un mois du début des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Côte d’Ivoire 2023). La fumée blanche pour le nom du successeur de l’ex sélectionneur national est toujours attendue et certains techniciens annoncés pour cette course à la succession de Michel Dussuyer sont officiellement hors course. Il s’agit de Corentin Martins qui a signé récemment en Libye et Nicolas Dupuis officiellement de retour sur le banc des Barreas de Madagascar.

Reçu ce mardi 3 mai 2022 sur Radio Bénin, l’ancien Secrétaire général de la Fédération béninoise de football (Fbf), Edmond Dossa ne comprend pas que les Ecureuils sont sans sélectionneur titulaire depuis quelques mois. Une situation qui ne le laisse pas indifférent. Il pense que l’entraineur national adjoint, Moussa Latoundji peut faire office de sélectionneur national en attendant le recrutement d’un entraîneur national titulaire. Les résultats obtenus par Moussa Latoundji lors du tournoi en Turquie l’ont beaucoup édifié.

Dans le cas où le Bénin recrute un sélectionneur, il conseille aux dirigeants du football béninois que ce dernier «doit attendre qu’on fasse le premier tour parce qu’il n’aura pas le temps de connaitre l’équipe même s’il arrive, il va rester sur le banc, aider Latoundji Moussa» et «l’observer». Pour lui, le nouveau sélectionneur recruté «ne pourra rien faire». Il faut signaler que pour ces éliminatoires de la Can 2023, le Bénin évolue dans le groupe L en compagnie du Sénégal, du Mozambique et du Rwanda. Pour leurs deux premières rencontres, les Béninois affronteront à Dakar les Lions de la Téranga du Sénégal le samedi 04 juin 2022 et le mercredi 08 juin 2022, ils croiseront à Cotonou les crampons avec le Mozambique.