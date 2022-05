Dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations ( Can Côte d’ Ivoire 2023), le sélectionneur national par intérim des Ecureuils du Bénin, Moussa Latoundji a rendu publique, le mardi 17 mai 2022 lors d’une conférence de presse à Cotonou, la liste des vingt-six (26) joueurs qui vont affronter le Sénégal et le Mozambique. Le milieu de terrain des Ecureuils du Bénin, Jordan Adéoti qui était entre temps convoqué par Moussa Latoundji, selon Frissons radio, sera absent face au Sénégal et au Mozambique pour raison familiale.

Il faut signaler qu’une dizaine de joueurs convoqués par l’entraineur national par intérim sont actuellement présents à Cotonou. Ils ont démarré depuis le lundi 23 mai 2022 au stade de l’amitié Général «Mathieu Kérékou » de Kouhounou leur stage de préparation, ceci pour préparer le match du samedi 04 juin 2022 contre les Lions de la Téranga du Sénégal au stade «Abdoulaye Wade» de Dakar. Signalons qu’à part la rencontre du samedi 04 juin 2022 contre le Sénégal, les Ecureuils du Bénin croiseront, quatre jours plus tard c’est-à-dire le mercredi 08 juin 2022, les crampons avec le Mozambique au stade de l’amitié Général «Mathieu Kérékou» de Kouhounou.