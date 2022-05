C’est un drame qui s’est produit aux Etats-Unis. Une fillette de trois ans est décédée pendant une séance d’exorcisme qui a duré 12 heures. Les faits se sont déroulés dans une église pentecôtiste de la ville californienne de San José, au cours du mois de septembre 2021. Selon les informations du média américain Kron24, la victime du nom d’Arely Naomi Proctor, a succombé à une suffocation. Les documents judiciaires indiquent que sa mère Claudia Elisa Hernandez, son oncle et son grand-père ont essayé de la faire vomir en lui mettant les doigts et la main dans la gorge.

Le décès a eu lieu aux environs de 18h30

La mère de la petite fille a confié aux médias qu’elle pensait que sa fille était possédée, parce qu’elle se réveillait en plein milieu de la nuit en pleurant ou en criant. Pour régler donc ce problème, son frère Rene Hernandez-Santos, et elle se sont retrouvés chez leur père Rene Trigueros-Hernandez qui est pasteur à l’église de San José, le 24 septembre. D’après le média ayant donné l’information, le décès a eu lieu aux environs de 18h30. Mais la police a été contactée par la famille à 20h12. Dans un communiqué, le département de police de San José a indiqué que le grand-père, l’oncle et la mère ont été arrêtés au cours de la semaine, pour maltraitance d’enfance.

La justice a condamné la femme à 6 ans de prison

La mère risque 25 ans de prison si sa culpabilité est reconnue. Pour rappel, ce n’est pas la première fois qu’une séance d’exorcisme tourne mal. En effet, une histoire similaire a eu lieu à Francfort en Allemagne en 2015. Une sud-coréenne a été condamnée à six ans de prison pour le meurtre de sa cousine dans un hôtel. La sud-coréenne aidée de ses enfants, du fils de sa cousine et d’un autre cousin aux enfants avaient entrepris d’exorciser la victime. Cette dernière âgée de 41 ans parlait toute seule et se donnait des coups. Pour l’exorciser, ils l’avaient bâillonnée et donné de violents coups jusqu’à ce qu’elle meure. La justice a également condamné les enfants d’un à deux ans de prison avec sursis.