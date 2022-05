Notre planète est secouée par une pandémie qui a fait des ravages dans le monde depuis un peu plus de deux ans maintenant. Le nouveau coronavirus a endeuillé plusieurs familles et tué plusieurs millions de personnes dans le monde. Mais la Corée du Nord, l’un des rares pays qui n’avait pas connu le virus depuis 2019, fait face depuis quelques jours à une flambée des cas dus au coronavirus. Selon plusieurs médias internationaux, 1,7 millions de cas de Coronavirus ont été détectés dans le pays dirigé par Kim Jong-Un.

La Corée du Nord fait face à une flambée de cas de coronavirus depuis que le 1er cas de coronavirus a été détecté sur le territoire et que ce pays d’ Asie de l’Est est confiné. Le pays a en quelques jours dépassé la barre des un million de cas de coronavirus. Actuellement ce serait au moins 1,7 millions de cas qui ont été détectés dans le pays selon les publications de plusieurs médias internationaux dont France 24. La situation sanitaire aurait provoqué la colère du numéro un nord coréen qui a critiqué son administration rapporte le média français.

Selon le rapport fait par l’agence officielle du pays KCNA, Kim Jong-Un a critiqué « l’attitude non positive, la mollesse et l’inactivité des hauts responsables de l’État » et dénoncé « un manque de maturité dans la capacité de l’État à faire face à la crise » . Pour rappel, il y a quelques jours, la Russie a dit être prête à aider la Corée du Nord dans sa lutte contre le nouveau coronavirus qui se propage à une vitesse grand V dans le pays. « (…) S’il y a des demandes correspondantes de Pyongyang, elles seront bien sûr rapidement prises en compte« , a déclaré M. Dmitri Peskov.