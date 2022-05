Dans la journée d’hier, la Corée du Nord avait annoncé son 1er cas de Covid-19, le pays a été confiné selon les informations de plusieurs médias. Depuis quelques heures, la Corée du Nord a annoncé son 1er mort dû au Covid-19. Dans le monde, le virus a fait des dégâts et endeuillé de nombreuses familles. La situation ne laisse pas indifférente la Russie qui se propose d’aider le pays dirigé par Kim Jong-Un.

La Russie est prête à examiner avec célérité les demandes d’aide de la Corée du Nord en rapport avec la propagation du coronavirus dans le pays. C’est ce qu’a déclaré ce jour vendredi 13 Mai 2022, le porte-parole du président russe Dmitri Peskov. « (…) S’il y a des demandes correspondantes de Pyongyang, elles seront bien sûr rapidement prises en compte« , a déclaré M.Peskov. Le porte-parole du Kremlin a ajouté qu’il n’était pas encore au courant de telles demandes.

Au cours de son intervention, l’officiel russe a relevé que la Corée du Nord était bien consciente que des vaccins contre le coronavirus étaient produits en Russie et qu’ils sont disponibles. De plus Pyongyang avait des informations sur la riche expérience de la Russie dans la lutte contre l’infection et la mobilisation du système de santé rapporte l’agence TASS. Il convient de rappeler qu’il y a quelques heures, la Corée du Nord, l’un des rares pays qui n’avait pas signalé le cas depuis plus de deux ans que la pandémie touche le monde, avait annoncé une propagation « nationale » du virus.