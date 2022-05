C’est un secret de polichinelle. La Miss France 2014 Flora Coquerel a construit une maternité à Bassila dans le Nord-Bénin grâce aux dons collectés par son association Kelina. Ce joyaux été inauguré le 14 avril 2022. C’était en présence de l’ambassadrice de la beauté française en 2014 et de ses parents, mais aussi des officiels et autorités béninoises. Il faut dire que c’est la mère de Flora Coquerel qui est originaire de la partie septentrionale du pays. Dénommée Nana Zalia, cette maternité est la matérialisation d’un projet qui a germé dans la tête de l’ancienne Miss France il y a maintenant six ans.

« Je suis très émue, d’arriver à la fin de ce projet… »

Elle a donc passé toutes ces années, à chercher les fonds pour le financer. Flora Coquerel était particulièrement heureuse et émue par cet aboutissement. « Je suis très émue, d’arriver à la fin de ce projet qui me tient tellement à cœur. L’attente a été tellement longue. Cette inauguration, c’est la concrétisation de ce projet qui a mis du temps à se mettre en place » a t-elle déclaré au journal français l’Echo Républicain. Elle dit avoir choisi le 14 avril pour l’inauguration du joyaux parce que cela correspondait au jour de création de l’association Kelina et à son anniversaire .

« On s’est dit que ce serait beau que tout tombe en même temps. C’était un jour à marquer d’une pierre blanche. Ça s’est fait comme ça. Cette date a vraiment une symbolique particulière pour moi » a déclaré l’ex-Miss France qui a maintenant 28 ans. Elle a remis les clés de la maternité aux habitants de Bassila et à l’Etat béninois. Le père de Flora, Fréderic Coquerel dit être conscient que le tout ne suffit pas de construire un bâtiment. Il faut « assurer un suivi et ne pas lâcher, c’est ce qu’on veut faire avec la maternité » promet-il.

Transformer la maternité en pôle de connaissances et de compétences

En clair, la maternité est appelée à grandir. L’objectif de Flora et de ses parents est de la transformer en pôle santé de connaissances et de compétences en aménageant de nouveaux bâtiments. Il y aura une partie haute d’une capacité d’accueil de 700 femmes chaque année. Elle accueillera les femmes et les enfants. Quant à la partie basse qui sera consacrée à toutes les personnes qui désirent se faire soigner. L’appel aux dons va donc continuer.