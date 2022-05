19 personnes, dont 2 policiers, ont été blessées lors des émeutes au stade Geoffroy Guichard, après que le club de football de Saint-Étienne eut perdu un match à domicile contre Auxerre. C’est ce qu’a annoncé dimanche soir la préfecture du département de la Loire. « 2 policiers et 17 supporters ont été légèrement blessés, dont 3 [supporters] ont été transportés à l’hôpital pour traitement », est-il indiqué dans un communiqué. Il est à noter que les émeutes sur le terrain n’avaient pu être arrêtées qu’après l’utilisation de gaz lacrymogènes et de canons à eau, tandis que près de 200 supporters de Saint-Étienne ont poursuivi les émeutes à l’extérieur du stade. Au total, 250 policiers et gendarmes étaient en service lors du match signale Tass.

Saint-Étienne s’est incliné (4-5) face à Auxerre lors d’une séance de tirs au but et a quitté la Ligue 1 pour la première fois en 18 ans. Les forces de l’ordre françaises ont interpellé 105 personnes pour des délits commis au Stade de France et dans les fan zones avant et au cours de la finale de la Ligue des champions entre Real Madrid et Liverpool. La police française a été obligée d’utiliser des gaz lacrymogènes contre les supporteurs. Le Real a battu Liverpool (1-0) pour remporter sa 14e Ligue des champions.