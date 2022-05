Le candidat malheureux à la dernière présidentielle en France s’est prononcé sur les incidents survenus aux abords du Stade de France samedi soir. Eric Zemmour a profité de son passage ce lundi 30 mai pour dénoncer la situation qui prévaut dans la Seine-Saint-Denis. Pour le candidat d’Extrême-droite, «cette mésaventure de Monsieur Darmanin annonce le quinquennat qui vient, c’est-à-dire le quinquennat de l’avènement de racailles qui font la loi de plus en plus».

Il estime que l’incident qui a retardé ce samedi le début de la finale de la Ligue des champions n’est pas la faute des supporteurs anglais sans billets comme l’indique le ministre français de l’Intérieur. «Le problème n’est ni les supporters anglais, ni les policiers, le problème c’est que la Seine-Saint-Denis est devenue largement une enclave étrangère» où «on ne parle plus guère français, où les gens ne sont plus habillés à la française, où les mœurs ne sont plus guère françaises», a lancé le leader du parti de l’Extrême Droite française.

30 minutes de retard

Rappelons que la situation très inhabituelle à l’extérieur du stade a retardé de 30 minutes le début de la rencontre entre Real Madrid face à Liverpool (1-0). Plusieurs milliers de supporters ont afflué sur les lieux et certains ont tenté une intrusion. Notons que la situation a suscité d’énormes réactions au sein de l’opinion publique française.