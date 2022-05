Triste nouvelle pour la famille d’une journaliste d’Al Jazeera plus qui possède la nationalité américaine. Selon plusieurs médias internationaux, Shireen Abu Akleh, 51 ans, une célèbre journaliste de la chaîne de télévision satellitaire qatarienne Al Jazeera a été tuée lors d’un raid en Cisjordanie tôt mercredi, a annoncé plusieurs médias. Le Qatar a indexé directement Israël.

Shireen Abu Akleh, la célèbre journaliste de la chaine qatarienne Al Jazeera est décédée. C’est au cours d’un raid en Cisjordanie que la journaliste qui portait un gilet de presse et un casque a perdu la vie. La chaîne de télévision qatarienne Al Jazeera a blâmé les soldats israéliens, qui selon elle ont tué « délibérément » et « de sang-froid » la journaliste alors qu’elle était bien identifiable par son accoutrement. Du côte d’Israël, on indexe plutôt les palestiniens qui tiraient sans discernement rapporte le DailyMail. Cependant, les forces israélienne précisent que si c’était de la faute des soldats israéliens, l’armée devrait s’excuser.

« Elle a peut-être été abattue par des Palestiniens« , a déclaré le porte-parole de Tsahal, Ran Kochav. « Elle était très proche d’eux. Mais si des soldats étaient responsables, nous devrons nous excuser si une erreur a été commise« , a poursuivi le responsable israélien. Selon le DailyMail, les forces de sécurité israéliennes ont affirmé qu’elles « enquêtaient sur l’événement et examinaient la possibilité que les journalistes aient été touchés par les hommes armés palestiniens ». Tojours selon le média britannique, Ali Al Samoudi, un journaliste palestinien, a été blessé mais dans un état stable, selon le ministère palestinien de la Santé.