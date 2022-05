Le procès en diffamation intenté par l’acteur principal des films Pirates des Caraïbes, Johnny Depp, continue de faire la une de la presse américaine. En effet, la juge Penney Azcarate a refusé de rejeter la plainte de ce dernier. La demande en annulation avait été faite par les avocats de son ex-épouse, l’actrice Amber Heard. D’après la juge présidente, il y a dans cette affaire assez de preuves qui permettent de continuer le procès. Aussi, pemettent-elles aux sept jurés de décider de l’issue de la plainte. Cela, contrairement aux avocats de l’actrice, qui estiment que Johnny Depp n’a toujours pas fourni des preuves suffisantes justifiant qu’il y a eu diffamation.

Le procès avait été intenté suite à un article du Washington Post

Selon les dires de l’avocat de l’actrice, Ben Rottenborn : « La cour devrait accepter cette requête en annulation à cause des preuves indiscutables que c’est lui, en réalité, qui a agressé Amber ». Notons que du côté de Johnny Depp, son avocat Benjamin Chew avait demandé à Penny Azcarate de ne pas accepter cette demande, estimant qu’Amber Heard est l’agresseur dans cette affaire. Pour rappel, Johnny Depp a intenté un procès en diffamation contre son ex-épouse suite à la publication d’un article du Washington Post, en 2018, dans lequel elle a dit avoir été victime de violences conjugales. Cependant, elle n’avait pas mentionné le nom de son ex-mari.

Johnny Depp avait par ailleurs accusé Amber Heard d’infidélité avec le milliardaire américain Elon Musk. Il avait dévoilé une vidéo dans laquelle l’actrice d’Aquaman se trouvait dans les bras du patron de Tesla. Ces accusations avaient été rejetées par le camp de l’homme le plus riche du monde. Selon un porte-parole d’Elon Musk, « Elon et Amber n’ont commencé à se voir qu’en mai 2016, et même à cette époque, leurs entrevues étaient rares. Leur relation n’est devenue romantique que quelque temps plus tard ».