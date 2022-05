Mercredi, des scientifiques chinois ont installé une station météorologique automatique à plus de 8.800 mètres d’altitude sur l’Everest. L’équipe composée de 12 membres a transporté du matériel de précision pour installer la station. Cela a été rapporté par la télévision centrale chinoise. Il doit remplacer un dispositif similaire situé à 8.430 mètres, qui a été installé sur le versant sud de l’Everest par l’expédition américano-britannique en 2019.

La station météo sera la première à utiliser un radar de haute précision pour mesurer l’épaisseur de la neige et de la glace au sommet de la plus haute montagne du monde, située à la frontière sino-népalaise. Un membre de l’équipe de recherche, qui souffrait d’engelures aux mains, est resté au camp , selon la chaîne de télévision publique CCTV. Le projet de recherche scientifique sur l’Everest nommé « Summit Mission » a été entièrement lancé le 28 avril. Cinq équipes de recherche scientifique, 16 groupes de recherche scientifique et plus de 270 chercheurs participent au projet, selon CCTV.