Bruno Le Maire, ministre des Finances, s’est dit inquiet face aux difficultés économiques auxquelles se heurte la France suite à la hausse des prix des matières premières et à l’inflation. « Nous sommes face à des difficultés économiques considérables. Le plus dur est devant nous », a-t-il déclaré, cité par BFMTV. Il a rappelé dans ce contexte « la flambée du prix des matières premières » et souligné que l’inflation était « le premier sujet de préoccupation économique ».

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a annoncé le 4 mai que les pays membres avaient connu la plus forte hausse des prix à la consommation depuis 1988, avec 8,8% au mois de mars rappelle TASS. Selon l’OCDE, l’inflation des prix des ressources énergétiques est passée à 33,7% en glissement annuel en mars contre 26,6% en février. « Il s’agit du plus fort taux d’inflation des prix de l’énergie depuis mai 1980. Hors alimentation et énergie, l’inflation en glissement annuel de la zone OCDE a augmenté pour atteindre 5,9% en mars, après 5,6% en février 2022 », constatent les experts de l’organisation.

La situation de la France est donc plutôt compliquée. « Il y a la guerre en Ukraine, la flambée du prix des matières premières, une inflation nouvelle qui est le premier sujet de préoccupation économique » a évoqué le ministre Le Maire. Pour rappel, la France soutient les sanctions contre la Russie et s’est engagée à apporter un soutien économique à l’Ukraine.