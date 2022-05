Après les propos racistes tenus par le sélectionneur algérien et cautionnés par la Fédération algérienne qui lui a apporté son soutien, la Gambie a decidé de prendre le taureau par les cornes histoire d’éviter à son arbitre Bakary Gassama un sort tragique. « La Fédération a déposé une plainte officielle auprès de la Fédération algérienne de football à ce sujet et a formellement demandé à la FIFA et à la CAF d’ouvrir des enquêtes et des procédures disciplinaires contre l’entraîneur-chef de l’équipe nationale algérienne de football, M. Djamel Belmadi pour ses propos sur un clip vidéo et sur une télévision algérienne » peut-on lire dans le communiqué officiel. Lire ci-dessous l’intégralité du communiqué.

Communiqué de la fédération gambienne de football

La Fédération gambienne de football (GFF) souhaite informer ses parties prenantes et le grand public qu’elle a suivi avec une vive inquiétude les attaques verbales soutenues lancées contre la personne de l’arbitre gambien de la FIFA, M. Bakary Papa Gassama, par des ressortissants algériens à travers les différents médias, depuis qu’il a officié la défaite 2-1 de l’Algérie à domicile contre le Cameroun lors des Éliminatoires pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar, le 29 mars 2022.

La Fédération a déposé une plainte officielle auprès de la Fédération algérienne de football à ce sujet et a formellement demandé à la FIFA et à la CAF d’ouvrir des enquêtes et des procédures disciplinaires contre l’entraîneur-chef de l’équipe nationale algérienne de football, M. Djamel Belmadi pour ses propos sur un clip vidéo et sur une télévision algérienne.

Sur la base de ce qui précède, nous avons également demandé à la fédération algérienne de faire une déclaration publique condamnant les actions de M. Belmadi et toutes les attaques verbales contre M. Gassama par des Algériens et prennent toutes les précautions nécessaires pour empêcher leurs fonctionnaires et ressortissants de faire de nouvelles remarques négatives et menaces contre la personne de M. Gassama.

A défaut, leur fédération sera tenue pour responsable et complice de tout préjudice qui pourrait lui arriver. En conclusion, le GFF souhaite assurer qu’ils sont en contact permanent avec Papa et que toutes les précautions de sécurité sont en place pour le tenir à l’écart du danger lorsqu’il rentre chez lui après une mission à l’étranger.