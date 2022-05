Le Japon met à la disposition des jeunes béninois des bourses d’études et de recherches. Les étudiants ayant obtenu leur licence ou les bacheliers peuvent y prétendre. Grosso modo, ces bourses concernent les disciplines scientifiques, les sciences sociales et sciences humaines. Elles sont classées par catégorie. Il y en a 4. Les catégories : « Undergraduate student », « Research Student », « Special training college student » et « College of technology student ». Les postulants à ces bourses devront remplir des conditions spécifiques basées sur l’excellence.

Promouvoir les échanges intellectuels

A travers cette opportunité offerte aux jeunes béninois; le pays du Soleil levant veut promouvoir la formation de la jeunesse, une meilleure compréhension culturelle entre le Japon et le Bénin, et les échanges intellectuels. Les personnes intéressées peuvent cliquez sur ce lien: https://www.bj.emb-japan.go.jp/itpr_ja/candidature_boursiers_MEXT_beninois.html pour accéder à toutes les informations concernant cette bourse.

Signalons que c’est le ministère japonais de l’Education, de la Culture, des sports, des sciences et de la technologie qui donne cette opportunité aux jeunes béninois. La date limite pour le dépôt des dossiers de candidatures est fixée au vendredi 27 mai 2022. Aucun renseignement complémentaire ne sera donné par appel téléphonique , indique l’ambassade du Japon près le Bénin.