Triste nouvelle pour le monde culturel indien. Un célèbre artiste indien très populaire au delà des frontières de son pays est malheureusement décédé le dimanche dernier. Il s’agit du rappeur indien Sidhu Moose Wala. L’information a été annoncé dans la journée d’hier lundi la police qui pense qu’il pourrait s’agir d’une «rivalité entre gangs».

Le rappeur indien Sidhu Moose Wala de son vrai nom Shubhdeep Singh Sidhu n’est plus. Il a été assassiné alors qu’il était au volant de sa voiture par des assaillants qui étaient à bord de deux ou trois véhicules. Selon Viresh Kumar Bhawra, le chef de la police du Pendjab, dont les propos ont été rapportés par des médias internationaux, le rappeur n’était pas avec sa garde rapprochée et n’était pas au volant de sa voiture qui résistent aux balles. Le rappeur a été assassiné non loin de sa résidence dans l’État du Pendjab (nord-ouest).

Les assaillants semblaient ne pas vouloir lui laisser de chance de survie puisqu’ils ont vidé pas moins de 30 balles sur la voiture du rappeur. Le rappeur était âgé de 28 ans selon les médias internationaux. La police pense que ce meurtre pourrait être lié à «la rivalité entre gangs». Selon TVA Nouvelles, Goldy Brar, un gangster résidant au Canada «a revendiqué la responsabilité» de l’attaque «au nom du gang de Lawrence Bishnoi».