La victoire de l’Ukraine à l’Eurovision continue d’occuper l’actualité sur la toile. Certains internautes dénonçant une volonté d’abord politique de positionner l’Ukraine à ce niveau. Une polémique est même venue de la Roumanie, le pays dénonçant le remplacement de son vote, de quoi alimenter encore plus les suspicions. «Nous avons été désagréablement surpris de constater que le vote n’a pas été pris en compte dans le classement final, les organisateurs attribuant une autre série de notes aux concurrents de la finale», a écrit TVR, télévision publique roumaine dans un communiqué.

Tariq Ramadan a réagi à l’annonce de la victoire de l’Ukraine en dénonçant le tout politique. « TOUT EST POLITIQUE !La chanson, le sport, la culture, tout est politique, finalement. La victoire de l’Ukraine est aussi prévisible que l’exclusion de tous les sportifs russes est insensée. Ce n’est ni de la culture, ni du sport, c’est de la petite politique et du grand profit ! Aussi, je vous annonce d’ores et déjà que la finale de la coupe du monde 2022 opposera l’Ukraine à la France (ou la Finlande ? ). L’Ukraine gagnera dans les arrêts de jeu… Pour la première fois de l’histoire, l’équipe vaincue sera aussi joyeuse et euphorique que les vainqueurs. Comme une insulte à tous les autres peuples opprimés de la terre, moins blancs, moins « comme il faut »…» a déclaré non sans ironie Tariq Ramadan