Le Bénin, ces derniers mois, est la cible d’attaques terroristes. Le pays a encore été frappé la semaine dernière. Les assaillants ont incendié le commissariat de Monsey dans la commune de Karimama (département de l’Alibori). Un policier a été tué par-dessus le marché. Dans ce contexte sécuritaire troublé dans le nord du Bénin, les gouvernants ont déjà annoncé le renforcement des équipements de l’armée. Invité à se prononcer sur les attaques terroristes au Bénin dans l’émission « Appel sur l’actualité » de RFI, Expédit Ologou pense qu’en dehors des équipements, il y a d’autres défis.

C’est à dire, « la capacité humaine des (forces armées), leur formation, mais aussi et surtout leur capacité en terme de renseignement » parce que le théâtre des attaques terroristes est une zone assez large frontalière au Niger, au Nigéria et au Burkina Faso « et dans une certaine mesure le Togo quand on prend le contexte du Parc W qui est assez large ». Il pense par ailleurs que le nouveau chef d’Etat-major général des armées a les capacités pour mener à bien sa mission.

D’abord, il a la « confiance des autorités politiques. Il était le chef d’Etat major de l’armée de terre. Donc il est au front depuis un moment face à cette nouvelle expansion du phénomène terroriste. Ensuite, c’est quelqu’un qui a une sorte de légitimité professionnelle au sein de l’armée, donc il connaît très bien les hommes et a gravi presque tous les échelons et est reconnu comme étant très compétent ». Du point de vue stratégique, opérationnel et de la légitimité professionnelle, le Général Fructueux Gbaguidi a des marges de manœuvre, assure le politologue.

La capacité d’adaptation de l’armée

Cependant la question importante qui se pose aujourd’hui, selon Expédit Ologou, c’est la capacité Bénin qui n’est pas habitué au phénomène (du terrorisme) à s’adapter de façon pratique aux nouvelles formes d’attaques qui se diversifient. « Tantôt, les engins explosifs, les tirs sur les convois, tantôt les embuscades ». Donc outre l’armement, il y a d’autres défis cités plus haut, que l’armée doit relever selon le politologue.