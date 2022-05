En Espagne, le gouvernement a initié un projet de loi pour l’instauration « d’un congé menstruel ». Le parlement espagnol a été saisi de ce texte ce mardi 17 mai selon les informations rapportées par les médias. L’objectif de ce projet de loi est de permettre aux femmes souffrant de règles douloureuses de temporairement arrêter le travail sans véritablement s’inquiéter pour leur rémunération.

Si les élus espagnols adoptaient ce texte, le pays rejoint ainsi le Japon, l’Indonésie ou la Zambie qui ont intégré cette mesure à leur législation. Par contre en Europe, il serait le premier. « Nous allons être le premier pays d’Europe à instaurer un arrêt maladie temporaire financé intégralement par l’État pour des règles douloureuses et invalidantes », a fièrement déclaré la ministre de l’Egalité, Irene Montero après le conseil des ministres Conseil des ministres.

« Les règles ne seront plus tabous… »

« Les règles ne seront plus tabous (..) C’en est fini d’aller au travail avec les douleurs, de devoir se gaver de comprimés avant d’aller au travail ou de devoir cacher notre douleur », a-t-elle ajouté. Pour l’heure, le texte devra être approuvé par le parlement espagnol avant son application. Entre l’exécutif et les syndicats, le texte avait suscité de vifs débats. Notons que le « congé menstruel » n’est qu’une partie d’un projet de loi plus large et qui prévoit également le renforcement de l’accès à l’avortement dans les hôpitaux publics.