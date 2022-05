Il y a quelques jours, la Finlande et la Suède ont officialisé leur demande d’entrée dans l’OTAN plusieurs jours après que l’idée a été émise. La Turquie d’Erdogan s’est opposée à ce projet, dès que l’idée a commencé à émerger avant même que les pays n’officialise leurs intentions. Ce jeudi, le président Macron s’est entretenu avec son homologue turc Erdogan. Macron a appelé ce dernier à respecter le choix de la Suède et de la Finlande.

Le président français Emmanuel Macron s’est entretenu par téléphone avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan et a appelé ce dernier à respecter la volonté de la Finlande et de la Suède de rejoindre l’Otan. C’est ce qu’a annoncé plusieurs sources dont le site RFI. Le chef de l’État français « a souligné l’importance de respecter le choix souverain de ces deux pays, résultant d’un processus démocratique et intervenant en réaction à l’évolution de leur environnement de sécurité« , précise des médias internationaux.

La semaine dernière, Erdogan a donné ses conditions pour l’entrée de la Finlande et de la Suède dans l’OTAN. La Turquie soutiendra l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’Otan si Stockholm et Helsinki montrent clairement qu’ils sont solidaires avec la Turquie et qu’ils partagent ses préoccupations dans le domaine de la sécurité. C’est ce que nous vous avons annoncé dans un de nos précédents articles.