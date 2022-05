Ces dernières semaines, des avions militaires chinois ont pénétré la zone de défense. Des manœuvres qui n’ont pas été vues d’un bon œil. En octobre dernier, 38 avions militaires chinois ont pénétré l’espace aérien de Taïwan, c’était du jamais vu à cette période. Il y a quelques heures, des avions chinois ont pénétré la zone de défense de Taïwan poussant l’île a envoyé également des avions de combats.

Des avions chinois ont survolé la zone de défense de Taïwan. Si les avions chinois n’ont pas volé dans l’espace aérien de Taïwan et aucun tir n’a été effectué, l’île a immédiatement envoyé des avions pour mettre en garde des avions chinois. Les médias internationaux précisent que les avions chinois ont volé dans la zone de défense aérienne de Taïwan, une zone plus large que l’île surveille de près histoire d’avoir plus de temps pour répondre à toute menace au cas où elle surviendrait.

Outre les avions taïwanais, des missiles de défense aérienne ont également été déployés pour « surveiller les activités », a en croire les autorités. Selon les autorités, la dernière mission comptait six chasseurs chinois J-11 et six J-16 mais aussi deux bombardiers H-6. Le ministère chinois de la Défense n’a pas fait de commentaire sur cette activité, rapporte l’agence Reuters. Il faut dire que Taïwan est en état d’alerte depuis que la Russie a lancé une offensive en Ukraine. L’île craint une incursion chinoise dans ce contexte. Pour rappel, en Février dernier la Chine avait averti les occidentaux que « Taïwan n’est pas l’Ukraine »