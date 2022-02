Dans une comparaison avec ce qui se passe en Ukraine, le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré mercredi que la république de Taïwan n’est « pas l’Ukraine » et avait toujours fait partie de la Chine. Cette clarification intervient au milieu des appels de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen à renforcer la vigilance sur les activités militaires. La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Hua Chunying a rejeté les inquiétudes du Premier ministre britannique Boris Johnson, qui a déclaré qu’il pourrait y avoir des conséquences mondiales, y compris pour Taïwan, si les pays occidentaux ne soutenaient pas l’indépendance de l’Ukraine.

« Taïwan n’est pas l’Ukraine », a déclaré Hua lors d’un discours à Pékin. « Taiwan a toujours été une partie inaliénable de la Chine. C’est un fait juridique et historique indiscutable », a-t-elle assuré. Mme Hua a noté que la situation avec Taïwan est le résultat de la guerre civile du pays au milieu du XXe siècle, mais que l’intégrité de la Chine n’aurait jamais dû être compromise et n’a jamais été compromise. En 1949, le gouvernement de la République de Chine s’est enfui à Taïwan pour échapper aux forces communistes, qui ont formé la République populaire de Chine la même année.

Augmenté la surveillance militaire autour de Taïwan

Cependant, Taïwan s’est opposé avec véhémence aux revendications de la Chine sur l’île, Tsai notant qu’il s’agit toujours de la République de Chine autonome. La présidente taïwanaise a déclaré à son groupe de travail sur la crise russo-ukrainienne créé par son Conseil de sécurité nationale que toutes les unités de sécurité et militaires « doivent augmenter leur surveillance et leur alerte précoce des développements militaires autour du détroit de Taïwan », a rapporté Reuters.

Taïwan Tsai a exprimé son empathie pour la situation de l’Ukraine

Tsai a noté que Taïwan et l’Ukraine sont fondamentalement différentes à bien des égards, notamment en termes de géographie et de chaînes d’approvisionnement internes. « Mais face aux forces étrangères qui ont l’intention de manipuler la situation en Ukraine et d’affecter le moral de la société taïwanaise, toutes les unités gouvernementales doivent renforcer la prévention de la guerre cognitive lancée par les forces étrangères et les collaborateurs locaux », a-t-elle déclaré. Tsai a exprimé son « empathie » pour la situation de l’Ukraine en raison de la propre menace militaire de Taïwan.

