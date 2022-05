La situation est très tendue entre la Russie et la Pologne. Le second critiquant le premier après qu’il a lancé son offensive en Ukraine. Ce mois, le premier ministre avait déclaré que le nationalisme russe «est un cancer», une déclaration qui avait provoqué la colère de la partie russe. Ce lundi 23 Mai, la Russie a fait un commentaire sur la position des autorités polonaises qu’elle a qualifié de « frénétique, proche de la folie« .

Les autorités polonaises adoptent une position « frénétique » proche de la folie vis-à-vis de la Russie, et il est donc difficile de faire des prédictions sur l’évolution de la situation avec le gaz, a affirmé lundi à la presse le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov. »Nous voyons maintenant quelle position frénétique, proche de la folie, les autorités polonaises adoptent. Par conséquent, cela ne sert presque à rien ici de prédire quelque chose« , a déclaré le porte-parole du Kremlin répondant à une question de l’agence de presse russe TASS sur une possible reprise de la coopération entre Moscou et Varsovie.

Pour rappel, il y a quelques jours, la Russie a cessé de livrer du gaz à la Pologne et à la Bulgarie. La Russie a également exigé des excuses de la Pologne suite à l’attaque de l’ambassadeur russe. « Il a été déclaré à M. Krajewski que la partie russe attend des excuses officielles du gouvernement polonais à propos de ce qui s’est passé et exige d’assurer la sécurité de l’ambassadeur russe et de tous les employés des institutions étrangères russes en Pologne », avait déclaré les autorités russes dans un communiqué.