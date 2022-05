Les relations entre la Russie et l’occident sont tendues surtout depuis que Moscou a lancé son offensive en Ukraine. Les occidentaux ont imposé une pluie de sanctions contre le pays dirigé par Vladimir Poutine. Il y a deux jours, un ministre polonais a rajouté une couche. Dans un article publié par The Telegraph, Mateusz Morawiecki, le premier ministre polonais, que l’idéologie du monde russe était une « tumeur cancéreuse » qui « présente une menace pour toute l’Europe ». Une déclaration qui naturellement n’est pas du goût de Moscou.

Le porte-parole du président russe, Dmitri Peskov, a qualifié d’inacceptable et révoltante la déclaration du premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, qui avait déclaré que le nationalisme russe « est un cancer qui non seulement consume la majorité de la société russe, mais constitue également une menace mortelle pour l’ensemble de l’Europe ». C’est ce qu’a rapporté l’agence TASS ce vendredi. « C’est une déclaration tout à fait scandaleuse, déchaînée et inacceptable« , a-t-il affirmé face aux journalistes.

L’officiel russe a dénoncé une haine contre les russes qui semble s’être propagée. « C’est la quintessence de la haine envers les Russes qui semble s’être propagée, comme des métastases, tant à toute la politique polonaise et à tous les dirigeants polonais qu’à une grande partie de la société polonaise, à notre regret« , a souligné Dmitri Peskov. Pour rappel, il y a deux jours, la Russie exige des excuses de la Pologne suite à l’attaque de l’ambassadeur russe dans le pays.