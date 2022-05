Le groupe dans lequel est logé le Sénégal dans le cadre de la prochaine coupe du monde pourrait connaître quelques bouleversements. Selon les informations rapportées par les médias, la qualification de l’Équateur n’est pas du goût du Chili. Les responsables du football chilien ont formulé un recours dans le but d’invalider cette qualification. Ils se sont notamment attaqués à la nationalité de Byron Castillo.

Pour la Fédération chilienne de football (FFCh) ce joueur aligné par leur adversaire qu’est l’Équateur au cours des différentes rencontres aurait plutôt des origines colombiennes. «Il existe d’innombrables preuves que le joueur est né en Colombie, dans la ville de Tumaco, le 25 juillet 1995, et non le 10 novembre 1998 dans la ville équatorienne de Playas», indique la Fédération chilienne de football (FFCh).

« Pratique d’irrégularités graves »

«Le monde du football ne peut pas fermer les yeux devant tant d’évidences. La pratique d’irrégularités graves et intentionnelles dans l’inscription des joueurs ne peut être acceptée, surtout lorsqu’il s’agit d’une compétition mondiale. Le fair-play doit être sur et en dehors du terrain.», a ajouté l’instance dirigeant le football chilien. Notons que l’Équateur se retrouve dans le groupe A avec le Sénégal, le Qatar et les Pays-Bas. Rappelons également qu’avant le cas équatorien, la qualification du Cameroun face à l’Algérie est fortement contestée.