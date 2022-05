Dans un communiqué publié en début de semaine, Twitter annonçait avoir passé un accord avec Elon Musk pour qu’il rachète le réseau social au prix de 54,20 dollars par action. Ce qui fait quelque 44 milliards de dollars. Hier vendredi 13 mai, le propriétaire de Tesla a indiqué dans un tweet que l’accord trouvé avec twitter était suspendu jusqu’à ce qu’il vérifie que les faux comptes représentent moins de 5% des utilisateurs. Donald Trump, l’ancien président américain qui a reçu d’Elon Musk la promesse de rétablir son compte, a opiné sur la décision du milliardaire de suspendre l’accord d’achat. L’ex-locataire de la Maison Blanche pense que le patron de Tesla n’achètera pas Twitter à « un prix aussi ridicule ».

« Il s’agit d’une entreprise largement basée sur des BOTS ou des comptes de spam »

« Il n’y a aucun moyen qu’Elon Musk achète Twitter à un prix aussi ridicule, d’autant plus qu’il s’agit d’une entreprise largement basée sur des BOTS ou des comptes de spam » a écrit le milliardaire républicain sur Truth Social, son réseau social. Il pense que si on se débarrasse des spams sur Twitter, il ne restera plus grand-chose. « Au moment où vous vous en débarrasserez , si cela peut même être fait, qu’avez-vous ? Pas grand-chose » a écrit l’ancien président des Etats-Unis . En effet, Elon Musk compte faire travailler son équipe sur un échantillon aléatoire de 100 abonnés twitter pour vérifier que les faux comptes représentent moins de 5% des utilisateurs.

« Truth Social est BEAUCOUP mieux que Twitter et explose absolument »

De toutes les façons, Donald Trump se sent très bien sur son réseau social Truth Social et ne compte pas rejoindre twitter même si son compte est rétabli. Cependant ces déclarations sont intervenues bien avant qu’Elon Musk n’annonce que son compte serait rétabli une fois qu’il rachèterait Twitter. Donald Trump reste persuadé que « Truth Social est BEAUCOUP mieux que Twitter et explose absolument » avec « un engagement incroyable ».