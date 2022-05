Dans une lettre en date du 04 mai 2022, le ministère des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle informait ses structures sous tutelle de la reprise de contrats de travail administratifs à certains agents contractuels de l’Etat reversés en 2008. Il est donc demandé aux directeurs techniques et centraux, aux responsables des organismes sous-tutelle et aux directeurs départementaux, d’inviter les agents contractuels reversés en 2008 et titulaires d’un diplôme supérieur à celui ayant servi à leur reversement et reconnu par la communauté, à produire un dossier.

Quelques pièces à fournir

Ce dossier doit contenir entre autres une demande manuscrite de reprise de contrat adressée au ministre en charge de la fonction publique, une copie lisible du contrat de travail administratif, une copie lisible d’une fiche de paie récente, l’original de l’attestation de présence au poste signée du supérieur hiérarchique. Ces reversés doivent également produire une copie légalisée du diplôme ayant servi au reversement , une copie du certificat de première prise de service avant 2008, une copie de contrat signée avec la structure utilisatrice et une copie légalisée du certificat de nationalité. Il est important de noter que cette liste de pièces à fournir n’est pas exhaustive. Il y en a d’autres.

Les dossiers doivent être déposés le 11 mai 2022 au plus tard, à la direction de la Planification, de l’administration et des finances. La lettre porte la signature du secrétaire général du ministère des Enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle Coffi André Adanyossi.