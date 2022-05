Il y a-t-il eu fraude dans le processus de sélection des 54 guides touristiques au Bénin? Pour le ministre du tourisme, la réponse est non. Le média en ligne qui crie à la fraude n’a pas fait preuve de professionnalisme, déplore Jean-Michel Abimbola. D’après l’autorité, l’étude des dossiers a été faite en toute transparence suivant des critères bien définis. La liste publiée par le média en ligne n’est qu’une liste partielle à une étape donnée des travaux du jury.

« 94 candidats ont été préqualifiés par le comité technique et non 60 »

Cette liste ne porte ni les signatures ni des paraphes des membres du jury montrant la fin des travaux, fait remarquer Jean-Michel Abimbola. Il y a eu au total 199 dossiers de candidatures reçus, 94 candidats ont été préqualifiés par le comité technique et non 60 comme l’ont exhibé certains médias à la suite de la publication des résultats ce mardi 24 mai 2022. La liste des 54 guides publiée a passé toutes les étapes de présélection et de sélection avant sa publication, assure le ministre. Elle sera validée après les résultats de l’étude des réclamations éventuelles.

Rappelons que le « processus de sélection et de renforcement des capacités de 54 guides de tourisme répond à un souci du gouvernement de renforcer la qualité des services de guidage touristique ». Il est conduit conjointement par le Ministère en charge du tourisme et le ministère en charge des enseignements technique et professionnel et l’ANPT.