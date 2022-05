Le Sénégal veut approfondir ses relations commerciales avec l’Europe, surtout en ce qui concerne l’énergie. En effet, le président sénégalais Macky Sall et le chancelier allemand Olaf Sholz se sont penchés sur ce dossier, tout en étudiant les possibilités d’alimenter le vieux continent avec cette ressource minière. Ainsi, les deux hommes ont annoncé hier dimanche 22 mai 2022, au cours d’une conférence de presse, que l’Allemagne est en pleine discussion avec le Sénégal en vue de participer à des projets ayant trait à son gaz.

Le Sénégal est disposé à fournir du GNL à l’Europe

Au cours de l’entrevue le chef de l’Etat sénégalais a indiqué que son pays est disposé à fournir du gaz naturel liquéfié (GNL) au continent européen. « J’ai demandé au chancelier de nous accompagner pour le développement de ces ressources de gaz, pour la production de GNL à partir de l’Afrique vers l’Europe, et aussi pour le gas-to-power » a ajouté Macky Sall. Du côté allemand, le chancelier Olaf Sholz a souligné que les discussions concernant le gaz ont débuté.

Un an après l’incendie d’un puits de gaz

Notons que le Sénégal mise beaucoup sur l’exploitation, des zones riches en hydrocarbures récemment découvertes en Atlantique, avec son voisin mauritanien. Pour rappel, les discussions entre l’Allemagne et le Sénégal concernant le gaz, intervient plus d’un an après l’incendie d’un puits de gaz de l’usine de Forteza à Ngadiaga. Au nombre des personnes qui ont perdu la vie dans cet incendie se trouve un ingénieur Américain du nom de Michael Gunning. Outre celui-ci, se trouve un gendarme qui se serait noyé dans le réservoir d’eau, qui avait été creusé à proximité du feu afin d’alimenter les opérations d’extinction.