Un élément diffusé par la télévision d’État russe suscite la colère des hommes politiques irlandais. En effet, il s’agit d’une vidéo présentée par Dmitry Kiselyov, un présentateur pro-Kremlin sur Channel One. Cet homme des médias est connu pour sa proximité avec le président russe Vladimir Poutine. Dans la vidéo rendue publique ce lundi, on voit que la Russie a attaqué l’Irlande et la Grande Bretagne avec un missile sous-marin.

Destruction de l’Irlande et de la Grande Bretagne

Selon le présentateur de ce média russe, l’explosion de l’engin pourrait provoquer une énorme vague de tsunami. « Après avoir traversé les îles britanniques, il transformera ce qui pourrait en rester en un désert radioactif », a-t-il déclaré. La vidéo laissait clairement entrevoir qu’il s’agissait de la destruction la Grande-Bretagne ainsi que de l’Irlande. Cette vidéo avait suscité une vague de réactions au sein des hommes politique Irlandais.

Appel à expulser l’ambassadeur russe…

Pour Neale Richmond, un élu du parti au pouvoir Fine Gael, il faut simplement expulser l’ambassadeur de Russie en Irlande, Yury Filatov. Le sujet a également fait la Une des médias irlandais ce mardi 3 mai. « Mad Vlad est sorti de sa fusée – la Russie menace de bombarder l’Irlande », a écrit en manchette l’édition irlandaise du Sun. Mais la représentation diplomatique de la Russie en Irlande a voulu rassurer les uns et les autres. « La position officielle de la Russie a toujours été qu’il ne peut y avoir de vainqueur dans une guerre nucléaire et qu’elle ne doit jamais être déclenchée. », a fait savoir l’ambassade de Russie à Dublin.