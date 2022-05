Au Bénin, il n’est un secret pour personne que la menace djihadiste est bien réelle. Le pays a déjà essuyé plusieurs attaques terroristes. Ce qui n’a aucunement ébranlé l’Etat qui reste présent dans l’ensemble des régions du pays. Cependant, la sécurité n’étant pas uniquement l’affaire des forces de défense et de sécurité, le ministère de l’intérieur et de la sécurité publique a initié récemment un atelier à l’endroit des radios communautaires avec l’appui de la Fondation Friedrich Ebert.

Sécurité collective

Le but de cette activité est de renforcer les capacités des médias notamment des radios communautaires en vue de s’orienter vers des approches à long terme fondées sur la participation des acteurs des médias à la production de la sécurité dans nos communautés. Le ministère de l’intérieur estime que les médias sont des acteurs essentiels pour construire la paix et assurer la sécurité. L’Atelier a permis de « discuter des opportunités et des défis dont la mise en œuvre des programmes d’initiation des médias aux stratégies efficaces pour accroître la conscience citoyenne à la coproduction de la sécurité et ainsi prévenir durablement les menaces sécuritaires de tout genre notamment l’extrémisme violent ».

Expédit Ologou, l’un des communicants de cet atelier dit avoir également évoqué quelques points utiles avec les participants, dont celui « d’une meilleure coopération entre les citoyens, les espaces de formation et par exemple, les forces de défense et de sécurité ». Le chef des programmes de la Fondation Friedrich Ebert, souhaite par exemple que les forces de défense et de sécurité « soient de plus en plus présentes dans nos établissements scolaires et universitaires pour échanger avec les jeunes citoyens sur comment avoir des réflexes pouvant aider à la sécurité collective ».