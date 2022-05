Le Bénin est depuis novembre 2021, la cible d’attaques terroristes. Une situation qui ne laisse pas indifférent Alassane Tigri du parti Les Démocrates. Dans un entretien accordé au journal l’Evènement Précis, le vice-président de cette formation politique a d’abord rappelé que les Démocrates ont toujours présenté leurs « condoléances aux forces armées, aux familles des compatriotes qui perdent leurs vies pendant ces attaques djihadistes ». Il a ensuite indiqué que dans tous « les pays, le pouvoir saisit (ces occasions) pour « créer les conditions d’une concorde nationale ».

Misère populaire et cherté de la vie

Pour lui, si le pays est attaqué de l’extérieur, il ne faudrait pas « continuer par se crêper les chignons » parce que les djihadistes ont peut-être senti cela à un moment donné dans notre pays. « S’ils ont senti la division, cela les a encouragés à nous attaquer. Nous devrions en prendre conscience et nous résoudre à œuvrer ensemble pour la concorde nationale afin de contrer ensemble ce danger qui se dresse désormais aux frontières de nos pays » invite le Démocrates. Il prévient cependant contre les nids propices à l’expansion du djihadisme, c’est à dire « la misère populaire et les problèmes de cherté de la vie » entre autres.

Alassane Tigri invite aussi à établir une politique équilibrée et harmonieuse de toutes les régions parce qu’il y a des régions, des ethnies qui peuvent se sentir exclues. Il y a lieu » plus que jamais, d’apporter une attention particulière à ces problèmes » conseille l’opposant. In fine, il appelle à soutenir les forces de l’ordre, à accéder à leurs doléances, à « stimuler en eux l’amour de la patrie et qu’elles se sentent mieux que par le passé, soutenues par les populations ».