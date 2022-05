Après 2005, et 2013, le Bénin est aux portes d’une troisième phase finale de Coupe d’Afrique des Nations U20. En effet, les écureuils juniors qui jouent actuellement la Coupe UFOA Zone B au Niger, se sont qualifiés pour les demi-finales de la compétition en disposant de la Côte d’Ivoire 1-0. Les poulains de Mathias Déguénon en profitent pour prendre la tête de leur groupe avec 7 points au compteur. Ils totalisent deux victoires (face au Togo et à la Côte d’Ivoire) et un nul devant le pays organisateur, le Niger.

Le Ghana, condamné à la victoire

Dans l’autre groupe, on ignore encore le verdict, mais tout sera clair à la fin de la journée. Le Ghana et le Burkina Faso peuvent encore se qualifier. Le Nigéria qui totalise déjà 4 points a déjà composté son ticket pour la phase à élimination direct. Le Ghana est condamné à la victoire s’il veut accéder aux demi-finales. Les black starlettes ont actuellement 0 point suite à leur défaite 2-0 contre le Nigéria. Le Burkina Faso avec 1 point, n’a besoin que d’un nul pour se qualifier.

De toutes les façons, le Bénin 1er de sa poule est assuré d’affronter le deuxième du second groupe. Si les écureuils arrivent à se qualifier pour la finale, ils vont d’office valider leur billet pour Can U20 2022 du côté de l’Egypte. C’est tout le mal qu’on leur souhaite mais ce ne sera certainement pas une sinécure.