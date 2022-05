Il y a quelques jours, l’ancien président Donald Trump était condamné par un tribunal américain à payer 10.000$/jour s’il ne coopère pas. L’ancien président a fait quelques jours appel de la décision, mais il a essuyé un revers judiciaire. Dans la journée d’hier lundi, le 45è président des Etats-Unis a réagi. L’ancien président américain Donald Trump a estimé que la décision prise par le juge était « injuste ».

Une semaine après la décision d’un juge qui lui a infligé une astreinte de 10.000$, Donald Trump réagi. « Nous avons un juge qui, franchement, a été incroyablement injuste« , a affirmé l’ancien président hier lundi au téléphone. La réaction de l’ancien président intervient une semaine après que le juge du tribunal d’État Arthur Engoron a rendu une décision qui indiquait que le magnat de l’immobilier avait violé une ordonnance du tribunal.

L’ancien président Donald Trump a interjeté appel afin de suspendre son amende de 10 000 dollars par jour pour outrage au tribunal, affirmant que le juge qui traitait le dossier était « injuste ». « Nous avons donné des millions et des millions de pages et il dit de donner plus, de donner plus, de toujours donner plus« , a déclaré Trump.