Il y a quelques jours, nous vous annoncions que l’homme le plus riche du monde, le milliardaire américain Elon Musk a racheté le réseau social Twitter à 44 milliards $. Depuis que l’annonce a été faite dans les médias, des révélations sur la petite révolution qui se prépare chez le réseau social sortent dans les médias. Hier vendredi, le New York Times a révélé que le milliardaire compte multiplier par 5 les revenus du réseau social selon une présentation faite à des investisseurs.

Ce n’est plus un secret. Elon Musk est le nouveau propriétaire du réseau social Twitter. Si la transaction n’est pas encore totalement bouclé, un accord pour le rachat du réseau social a été trouvé il y a quelques jours. Après sa nouvelle acquisition, Elon Musk compte bien apporté quelques changements au modèle du réseau social pour le rendre plus viable. Pour réaliser ses ambitions, Elon Musk pense augmenter les flux de trésorerie de Twitter à 3,2 milliards $ dans 3 ans et à 9,4 milliards $ en 2028, a annoncé le média américain.

Selon le NYT, les revenus du service d’abonnement premium de Twitter lancé l’année dernière, devraient compter 69 millions d’utilisateurs d’ici 2025. La publicité ne sera plus ce qui apportera le plus de devises pour le réseau social. Alors qu’en 2020, la publicité représentait environ 90% des revenus, Elon Musk veut ramener cela à 45 % des revenus totaux mais prévoit que les abonnements devraient rapporter 10 milliards de dollars supplémentaires. Il y a quelques jours, nous vous annoncions qu’Elon Musk veut monétiser les tweets.