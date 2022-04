Elon Musk, l’homme le plus riche du monde continue de faire parler de lui dans les médias. Et cela n’a rien à voir avec sa fortune. Ses dernières semaines, le nom du milliardaire américain était beaucoup cité dans les médias à cause de son offre de rachat du réseau social Twitter. Il y a quelques jours, nous vous annoncions que finalement Elon Musk a racheté le réseau social à 44 milliards $. Selon des sources qui se sont confiés à Twitter, Elon Musk songe à monétiser les tweets.

Ce n’est plus un secret. Elon Musk, l’homme le plus riche de notre planète est le futur propriétaire du réseau social. D’ici quelques semaines, la transaction sera finalisée et il sera officiellement le propriétaire de ce géant du numérique. Pour arriver à ses fins, Elon Musk a présenté un discours aux banques pour lever le montant nécessaire à son offre. Des médias comme Reuters et Bloomberg ont révélé ces dernières heures des détails sur le discours d’Elon Musk aux banques. Selon Bloomberg News qui cite des sources qui ont requis l’anonymat, Elon Musk pendant son oral a déclaré aux banques qu’il envisageait de mettre en place des fonctionnalités pour augmenter les revenus des entreprises. Cela comprend bien sûr en compte un moyen de gagner de l’argent avec des tweets qui sont devenus viraux ou qui contiennent des informations importantes.

Le même média a également révélé que le milliardaire américain avait dit clairement aux banques qu’il supprimerait les des emplois. Une des sources de Bloomberg News a affirmé que le milliardaire qui a bâti son patrimoine grâce aux résultats de ses entreprises ne va pas supprimer d’emplois avant de devenir officiellement propriétaire de l’entreprise dans quelques mois. Le média précise qu’avant de racheter le réseau social, Elon Musk n’avait pas accès aux informations confidentielles sur les performances financières et les effectifs de l’entreprise.

De son côté, Reuters révèle qu’Elon Musk a déclaré pendant son speech aux banques qui ont accepté de l’aider à mobiliser les 44 milliards de dollars pour son offre de rachat de Twitter Inc qu’il pourrait dans l’objectif de réduire les coûts, agir sur la rémunération des membres du conseil d’administration de la société de médias sociaux et des dirigeants. Comme Bloomberg News, Reuters affirme également qu’il va mettre en place de nouvelles façons de monétiser les tweets, selon des personnes proches du dossier.