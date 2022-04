Le feuilleton entre le milliardaire américain Elon Musk et le réseau social Twitter n’a pas fini de faire la une de la presse. En effet, l’homme le plus riche du monde a racheté ce lundi 25 avril 2022, toute la compagnie à 44 milliards de dollars, soit à 54,20 dollars l’action. La transaction, quant à elle, se terminera au cours de l’année. Le rachat de Twitter par Elon Musk fait désormais du réseau social une entreprise privée non cotée en bourse. Il faut souligner que l’opération effectuée par le milliardaire a été faite grâce à un accord définitif passé avec le conseil d’administration de la firme.

Il avait fait une proposition initiale de 46,5 millions de dollars

Après avoir réalisé le rachat de Twitter, Elon Musk a écrit un message sur le réseau social. « La liberté d’expression est le socle d’une démocratie qui fonctionne, et Twitter est la place publique numérique où les sujets vitaux pour le futur de l’humanité sont débattus » a-t-il écrit sur le réseau de l’oiseau bleu. Notons que le rachat de la société intervient quelques jours après une proposition initiale faite par l’homme le plus riche du monde estimée à 46,5 milliards de dollars. Aussi, avait-il indiqué dans un dépôt réglementaire qu’il étudiait une offre publique d’achat en vue d’acquérir les actions Twitter auprès des actionnaires.

Pour rappel, le conseil d’administration de Twitter s’y était opposé en se dotant d’une « pilule empoisonnée » qui rendait compliquée l’acquisition de plus de 15% des parts de la société. Malgré cela, Twitter avait fini par reconsidérer la proposition de rachat d’Elon Musk. Cela, avec des discussions qui étaient en cours entre les deux camps, hier dimanche 24 avril 2022, d’après le quotidien économique américain Wall Street Journal. « Twitter jette un regard neuf sur l’offre et est plus susceptible qu’avant de chercher à négocier » a ajouté le média.