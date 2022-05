L’offensive en Ukraine lancée par le président russe Vladimir Poutine se poursuit depuis plusieurs mois. Le Kremlin a récemment fait savoir qu’il était disposé à reprendre les pourparlers avec les autorités ukrainiennes. C’est Vladimir Medinsk, chargé des négociations avec Kiev, qui a rendu publique l’information ce dimanche 22 mai 2022, dans une interview accordée à la télévision bélarusse. « Pour notre part, nous sommes prêts à continuer le dialogue » a-t-il déclaré tout en soulignant que l’interruption des négociations venait de l’Ukraine.

Le dialogue interrompu par Kiev, selon la Russie

Notons que ce n’est pas la première fois que la Russie se montre ouverte aux négociations avec l’Ukraine. Il y a quelques jours, face aux journalistes Andreï Roudenko, vice-ministre russe des Affaires étrangères, avait annoncé que Moscou répondra positivement au moment où Kiev sera prête à reprendre les négociations. « Le processus de négociation n’a pas été interrompu par la Russie. Il a été interrompu par nos partenaires ukrainiens. Dès qu’ils seront prêts à revenir à la table des négociations, nous répondrons positivement… L’essentiel est que nous ayons des sujets à discuter », avait-il déclaré.

« J’appelle la Russie et l’Ukraine à renforcer les efforts diplomatiques »

Pour rappel, la situation en Ukraine avait fait réagir le chef des Nations Unies, Antonio Guterres, qui avait exhorté la Russie et l’Ukraine à intensifier les efforts diplomatiques, en vue d’un règlement du conflit. Au cours d’une conférence de presse à l’issue des négociations avec la Première ministre moldave Natalia Gavrilita, il avait déclaré : « J’appelle la Russie et l’Ukraine à renforcer les efforts diplomatiques et le dialogue afin d’atteindre le plus vite possible une solution en conformité avec le droit international et la Charte de l’ONU. J’appelle aussi les partenaires régionaux et internationaux à soutenir ce processus ».