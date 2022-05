La justice russe a décidé de l’arrestation pour deux mois de Denis Mouryga, commandant adjoint d’une unité qui faisait partie du bataillon nationaliste ukrainien Aïdar, a déclaré ce jeudi à l’agence TASS une source au sein des forces de l’ordre. « Arrestation pour 1 mois et 30 jours, jusqu’au 16 juillet », a-t-elle indiqué. Denis Mouryga est soupçonné d’avoir fait sauter un pont en République populaire de Lougansk, causant la mort de sentinelles de la police milice populaire de la République.

Depuis le début de l’offensive russe en Ukraine, de nombreuses affaires entourant des soldats des deux parties ont été rapportées. Certaines ont ensuite été démenties. Fait marquant, deux soldats russes seraient morts après avoir mangé la nourriture et 28 autres ont été emmenés en soins intensifs, a indiqué l’agence de renseignement ukrainien. « Les Ukrainiens résistent aux occupants par tous les moyens disponibles », a déclaré l’agence. Une information qui n’a jamais été confirmée par la partie russe.

Selon The Times et Insiders, des soldats russes ont été exécutés par leurs rivaux ukrainiens après avoir été capturés. La vidéo a été vérifiée par le média américain, le New York Times, cependant, les responsables ont décidé de ne pas la publier pour ne pas heurter la sensibilité de leurs lecteurs.