Le milliardaire américain Elon Musk s’en est récemment pris au président Joe Biden. Lors de la visioconférence, All-in-Tech, à Miami qui a eu lieu via Zoom, le lundi 16 mai 2022, le patron de Tesla a comparé le locataire de la Maison blanche à l’acteur Ron Burgundy du film Anchorman, (qui perd son emploi de lecteur de nouvelles parce qu’il n’a pas la capacité d’improviser). Pour Elon Musk, le président ressemble à ce dernier. Au cours de son intervention, il a déclaré que « le vrai président est celui qui contrôle le téléprompteur. Le chemin vers le pouvoir est le chemin vers le téléprompteur ».

Un déficit de 1,5 billion de dollars

Elon Musk a par ailleurs ajouté avoir l’impression que « si quelqu’un s’appuyait accidentellement sur le prompteur, ce serait comme Anchorman ». Notons que les propos du patron de SpaceX interviennent plusieurs jours après que le milliardaire Jeff Bezos ait critiqué le président américain sur l’inflation aux Etats-Unis. Ce dernier avait indiqué sur Twitter, que son administration était sur la bonne voie pour réduire le déficit de 1,5 billion de dollars, estimant qu’il s’agit de la plus importante baisse jamais enregistrée sur une année.

« La plus forte baisse jamais enregistrée sur un an »

« Cette année, nous sommes sur la bonne voie pour réduire le déficit de 1,5 billion de dollars – la plus forte baisse jamais enregistrée sur un an. C’est important pour les familles, car la réduction du déficit est l’un des principaux moyens d’atténuer les pressions inflationnistes » avait-il écrit. L’ancien patron d’Amazon et deuxième homme le plus riche aux USA n’avait pas manqué de réagir en estimant qu’« en fait, l’administration s’est efforcée d’injecter encore plus de stimulants dans une économie inflationniste déjà surchauffée ».