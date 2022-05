Il y a quelques semaines, les médias annonçaient le départ de Jen Psaki, actuelle attachée de presse de la Maison-Blanche. Dans quelques jours, un nouveau visage sera celui de l’attachée de presse. En fait ce n’est pas vraiment un nouveau visage puisque celle qui occupera le poste d’attachée de presse de la Maison-Blanche sert actuellement l’administration Biden en temps qu’attachée de presse adjointe. Une promotion donc pour Karine Jean-Pierre qui devient la première femme noire à être porte-parole de la Maison-Blanche.

On sait désormais qui remplacera Jen Psaki après son départ. Le président Biden n’est pas allé chercher trop loin puisqu’il a placé sa confiance en l’adjointe de Mme Psaki pour occuper ce poste. La nouvelle a été annoncée par plusieurs médias américain dont CNN. Karine Jean-Pierre devient ainsi la première femme noire à occuper ce poste. La commentatrice politique franco-américaine d’origine haïtienne prendra fonction après le départ de Jen Psaki qui est prévu pour le 13 Mai prochain.

Lors du briefing de la Maison-Blanche jeudi, Mme Psaki a invité Karine Jean-Pierre à monter sur le podium avec elle. « Je veux juste profiter de l’occasion pour célébrer et féliciter mon amie, ma collègue, ma partenaire dans la vérité, Karine Jean-Pierre, la prochaine attachée de presse de la Maison Blanche« , a déclaré Psaki qui poursuit « elle sera la première femme noire, la première personne LGBTQ + à servir dans ce rôle, ce qui est incroyable parce que la représentation compte et elle le fera, elle donnera une voix à tant de personnes et permettra et montrera tant de choses est vraiment possible lorsque vous travaillez dur, que vous rêvez grand et que cela compte, et … nous devrions célébrer cela. »

« Karine apporte non seulement l’expérience, le talent et l’intégrité nécessaires pour ce travail difficile, mais elle continuera à montrer la voie en communiquant sur le travail de l’administration Biden-Harris au nom du peuple américain« , a déclaré le 46è président des Etats-Unis Joseph Robinette Biden, Jr, dans un communiqué. Le numéro un américain a poursuivi en disant : « Jen Psaki a établi la norme pour le retour de la décence, du respect et du décorum à la salle de briefing de la Maison Blanche.«