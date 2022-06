Nouveau rebondissement dans l’affaire de la sextape dans laquelle l’international français Karim Benzema est cité depuis plusieurs années. Ce rebondissement sera le dernier car après celui-ci l’affaire sera close. En effet, des médias français ont annoncé ce samedi que l’international français qui a récemment remporté la Ligue des champions avec son club Le Real Madrid a décidé de renoncer à son appel.

Clap de fin dans l’affaire de la sextape dans laquelle Benzema est cité. L’international français a décidé de renoncer à son appel et donc se remet au jugement en première instance de cette affaire. Pour rappel, Benzema a été condamné à un an de prison avec sursis dans l’affaire de la sextape en Novembre dernier. Plus tôt cette année, 230.000 € ont été prélevés de son compte après sa condamnation dans l’affaire de la sextape.

« Valbuena a pu obtenir grâce à l’action d’un huissier de justice, la saisie d’un montant de 230.000 euros correspondant au remboursement de frais de justice. Mais aussi le montant d’indemnisation du préjudice moral que la tar star du Real devait payer avec ses co-accusés solidairement. Il faut dire que la condamnation de la star de Real était accompagnée d’une exécution provisoire« , avons nous écrit à l’époque.