Plus de 100 jours après son démarrage, l'offensive en Ukraine se poursuit entrainant l'alourdissement du bilan des victimes dans les deux camps. Depuis le début, la plupart des pays Occidentaux ont critiqué l'opération militaire de la Russie et apporté le soutien à l'Ukraine. Le soutien apporté par les occidentaux est en termes de ressources financières et matérielles. Ce jeudi, Moscou a dit noté "méticuleusement" l'utilisation des armes fournies par l'Occident à l'Ukraine.

Moscou note méticuleusement l'utilisation par Kiev des armes livrées à l'Ukraine par l'Occident, a annoncé jeudi à la presse le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov. "Nous enregistrons méticuleusement toutes les utilisations de ces armes. Si une partie de ces armes atteint le front sans avoir été détruite par nos militaires, nous surveillerons son utilisation", a indiqué M Peskov, interrogé sur la position de Moscou concernant les promesses de Kiev de ne pas utiliser les armements octroyés par l'Occident pour lancer des frappes contre le territoire russe.

Il y a quelques jours, M Peskov affirmait que le style de négociation choisi par l'Ukraine n’a rien apporté de bon au pays. "Plus qu'une démonstration éloquente des négociations en ukrainien. En fait, nous connaissons depuis longtemps ce style. Ce style de l'Ukraine n'a rien apporté de bon", a déclaré M. Peskov lundi aux journalistes. Le porte-parole du Kremlin réagissait au sujet de la déclaration des autorités ukrainiennes sur leur volonté de revenir à la table de négociation au cours du mois d'Août.