En Février dernier, la Russie a lancé une offensive en Ukraine après avoir reconnu les séparatistes ukrainiens. Depuis, les forces de chaque camp s'affrontent sur le terrain avec à la clé de nombreuses victimes et des dégâts matériels. Des pourparlers ont été entamés pour trouver une solution par la voie diplomatique mais pour le moment, c'est le statut quo. Dans ce contexte, le porte parole du Kremlin a commenté le style de négociation de l'Ukraine.

Le porte-parole du président russe Dmitri Peskov estime que le style de négociation choisi par l'Ukraine ne lui a rien apporté de bon. "Plus qu'une démonstration éloquente des négociations en ukrainien. En fait, nous connaissons depuis longtemps ce style. Ce style de l'Ukraine n'a rien apporté de bon", a déclaré M. Peskov lundi aux journalistes. Le porte-parole du Kremlin réagissait au sujet de la déclaration des autorités ukrainiennes sur leur volonté de revenir à la table de négociation au cours du mois d'Août.

Pour rappel, il y a quelques jours, Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin estimait que « la situation n’est pas facile, mais à quelque chose malheur est bon ». "La situation n’est pas facile, on peut plutôt la qualifier de difficile en raison de cette guerre économique sans précédent [due aux sanctions occidentales introduites contre le pays]. Mais à quelque chose malheur est bon. Cette situation encourage nous et nos amis à trouver de nouveaux moyens d’interaction, de nouveaux mécanismes de coopération et de nouveaux mécanismes de règlements financiers mutuels" avait-t-il noté.