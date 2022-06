Les candidats planchent depuis ce lundi 20 juin 2022 sur toute l’étendue du territoire national pour l’obtention du premier diplôme universitaire. Au total 77.416 candidats composent dans 133 centres. Le lancement officiel s’est déroulé au CEG 1 de Ouidah dans le département de l’Atlantique en présence de la ministre de l’enseignement Supérieur et de la recherche scientifique, Eléonore Yayi Ladékan et de son collègue de l’enseignement secondaire et la formation professionnelle, Yves Chabi Kouaro.

Il était 7h 40 quand la délégation ministérielle a fait son entrée dans le centre de composition, Eléonore Yayi Ladékan de l’enseignement supérieur et son collègue du secondaire ont pris le pool de la situation. Lors du lancement de la première épreuve de la matinée dans une salle de composition, la ministre Eléonore Yayi Ladékan a prodigué de sages conseils aux candidats. Elle les a invité entre autres à ne pas se laisser «distraire par qui que ce soit » car si les surveillants « attrapent quelqu’un dans ses manipulations alors c’est l’année qui est totalement perdue ».

La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a déclaré qu'elle leur fait confiance. Elle les a ensuite invité à donner le meilleur d'eux-mêmes pour qu'on ait, à l'issue des résultats du Baccalauréat session de juin 2022, selon Radio Bénin, un taux de réussite de « plus de 64% cette année » . Pour la ministre, «cette année est une année très bien » et que cela « s’est annoncée très bien et on veut de très bons résultats ».